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    Старых и Логинов, отбывшие дисквалификации за допинг, получили звание заслуженных мастеров спорта

    Теги сборная России сборная России жен Павел Колобков Александр Логинов Министерство спорта России Ирина Старых

    Российские биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов получили звание заслуженных мастеров спорта.

    Данное распоряжение подписал министр спорта России Павел Колобков.

    «В соответствии с Положением о присвоении почетных спортивных званий, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. № 55, приказываю присвоить почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» Логинову Александру Викторовичу и Старых Ирине Александровне», – говорится в приказе.

    Напомним, что в сезоне-2016/17 Старых и Логинов вернулись в спорт после дисквалификаций за допинг. Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в смешанной эстафете, а также три золота и серебро чемпионата Европы, на счету Старых четыре награды чемпионата Европы (3-0-1).

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