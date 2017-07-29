Алексей Учитель о баннерах про фильм «Матильда»: «Это явно купленная акция, провокационная»

Режиссер Алексей Учитель высказался об акции против его фильма «Матильда» во время матча за Суперкубок России – «Локомотив» (2:1).

– Вас и ваших адвокатов не смущает, что действия в отношении Натальи Полонской, в принципе, бессмысленны из-за депутатской неприкосновенности?

– Они бессмысленны, но мы должны как-то с маразмом и безобразием бороться, когда пользуются этим депутатским креслом, привлекая внимание, прежде всего, к себе, и все органы начинают работать и искать что-то противозаконное в наших действиях по съемкам фильма. Это тоже безобразие, нельзя, чтобы это длилось вечно и бесконечно.

Тем более, это касается не только «Матильды», это может произойти с любой картиной. Поэтому, конечно, бороться будем с этим. Есть все-таки комитет по этике Госдумы, который может и должен был, мне кажется, среагировать уже давным-давно на это. Потому что это выходит за рамки депутатской этики, как мне кажется. Это как раз использование служебного кресла в личных интересах.

Я сам футбольный болельщик, и я знаю, что болельщики сами по себе с такой глупостью не могли выступить, это явно купленная какая-то акция, провокационная. Это произошло наверняка не очень подготовленно и сработало сиюсекундно, но реагировать мы на это должны и будем.

– Вы говорите, что это спланированная акция, а кто ее спланировал?

– Это пусть выясняют определенные органы, зачем же я буду этим заниматься? Конечно, спланированная. Думаете, это они вдруг прямо там написали два огромных лозунга по несколько метров? Еще их надо пронести.

Явно работает какая-то команда, я не знаю, кто, но работает. Заявляют же о себе некие организации, якобы очень уважающие царя. Но вызывает некоторое удивление, что Наталья Поклонская активно приветствует подобные акции, – сказал Учитель.

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