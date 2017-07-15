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    Болельщики «Локомотива» и «Спартака» выступили против фильма «Матильда»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия светская хроника болельщики фото Суперкубок России

    На матче «Спартак» – «Локомотив» (2:1) за Суперкубок России болельщики обеих команд выступили против фильма «Матильда», снятого режиссером Алексеем Учителем.

    Болельщики обоих клубов растянули баннеры «За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от русского царя!». Баннер «Локо» был расположен на трибуне активных болельщиков, а баннер «Спартака» – на центральном секторе.

    Фильм «Матильда» посвящен отношениям императора Николая II и известной балерины Матильды Кшесинской. Активную борьбу с фильмом Учителя ведет депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская. Она обращалась в прокуратуру с требованием запретить фильм, который якобы оскорбляет чувства верующих.

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    Фото: твиттер @lifewithnosense

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