Прядкин о баннерах про фильм «Матильда»: «Это неприятно, не понимаю действия фанатских объединений»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал баннеры болельщиков «Локомотива» и о фильме «Матильда» на матче за Суперкубок России.

– На матче фанаты обеих команд вывесили не относящиеся к футболу баннеры.

– Это неприятно уже потому, что не имеет ничего общего со спортом. Я просто не понимаю действия фанатских объединений. В Черкизово я приехал за три часа до матча, ко мне подошел Александр Мейтин и доложил по поводу одного баннера. Спартаковцы попросили вывесить несанкционированный баннер, посвященный гибели своего друга. Я попросил фанатских руководителей показать растяжку. Ничего там имперского, никаких расистских замашек не было. Я разрешил и попросил достойно вести себя, это открытие сезона. А видите, как получилось…

- Существует контроль того, что приносят фанаты?

– Существует только в момент согласования с органами правопорядка. Мы смотрим, какой направленности баннер.

- То есть Мейтин видел баннеры «Учитель, руки прочь от русского царя»?

– Эти нет. Как их пронесли туда? Я вот тоже задаюсь вопросом, как проносят те же файеры. Зачастую они появляются на трибуне заранее? Но как тогда объяснить, что кинологи с собаками не могут их обнаружить? Вы же понимаете, что лидеры фанатских объединений управляют своими группировками. И чтобы проявить себя, пройти «курс молодого бойца», каждый должен что-то как-то пронести. Почему люди не проносили пиротехнику на Кубок конфедераций? А ведь людям давали такое задание, и файеры изымались на входе. Но был соответствующий досмотр. Кстати, тут новое предложение от фанатов поступило.

- Какое?

– Говорят, давайте мы не будем жечь файеры, но разрешите нам использовать пищевую краску. Но нельзя заниматься сотрудничеством в одностороннем порядке. Не раз было: звонят фанаты, просят помочь, мол, изначально цена на фанатские билеты были одни, а по приезду оказались в два раза выше. И мы помогаем. Вот поэтому я вообще не понимаю, почему они так поступили на Суперкубке. В принципе, нас обманули. Не ожидал такого.

«Если «Матильду» покажут – погибнут все». Футбольные фанаты против кино