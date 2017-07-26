Адвокат Учителя в обращении к Мутко заявил о заказном, дискриминационном и нацистском характере баннеров против «Матильды»

Кирилл Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, обратился к вице-премьеру РФ по вопросам спорта Виталию Мутко в связи с баннерами против фильма «Матильда» на матче Суперкубка России между и «Локомотивом» (2:1).

«Это стало первым в мировой практике случаем выступления «футбольных «ультрас» в качестве кинокритиков.

Вышеперечисленные действия в соответствии с российскими и международными нормативными актами, регламентирующими порядок проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. В частности, публичная демонстрация баннеров с надписями: «За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского Царя!» содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды.

Вполне можно предположить, что имеются основания для возбуждения контрольно-дисциплинарным комитетом РФС производства по делу о дисциплинарных правонарушениях.

Представляется необходимым в ходе производства по делу о дисциплинарных правонарушениях дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам. Прошу взять проведение производства по перечисленным выше дисциплинарным правонарушениям на личный контроль и дать поручение руководителю Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать о его результатах», – говорится в обращении адвоката.

Он также отмечает, что наличие баннеров одинакового содержания на секторах болельщиков разных команд может свидетельствовать о заказном характере акции.

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