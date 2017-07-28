Глава департамента УЕФА по лицензированию Андреа Траверсо прокомментировал возможный трансфер форварда «Барселоны» Неймара в за 222 миллиона евро.

«ПСЖ» больше не под санкциями , но это не значит, что они могут начать делать что хотят. Они должны уважать правила финансового фэйр-плей, как и все в Европе. Они должны показать, что их убытки не превышают 30 миллионов евро в течение трех лет.

Замечу, что возможный переезд в Париж будет иметь эффект, который будет ощущаться в течение нескольких лет. Очень сложно судить о такой сделке заранее. Я не знаю их планов.

Трансферное окно не закрыто. Возможно, они планируют продать одного, двух, трех или четырех игроков на эквивалентную или большую сумму. Посмотрим, что будет. Думаю, они хорошо поработали со своими цифрами.

Мы не делаем различий – ко всем клубам относимся одинаково. Вы говорите, что и «Манчестер Сити» наказывали. Я отвечу, что «Интер» и «Рому» – тоже. Большие клубы Турции были наказаны очень серьезно. Аналогичным образом мы рассматривали дела малых, средних и больших клубов.

С 2014 года прошло много времени. Все очень хорошо знают о существовании правил. Я убежден, что все будет сделано в рамках правил. Но я очень хорошо понимаю, что некоторые люди задаются вопросами», – цитирует Траверсо ESPN со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, в 2014 году за нарушения ФФП ограничил трансферный бюджет «ПСЖ» до 60 миллионов евро, а заявку клуба на Лигу чемпионов – до 21 футболиста вместо 25.

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