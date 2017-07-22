УЕФА предостерег «ПСЖ» от нарушения ФФП в случае трансфера Неймара
УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении правил финансового фэйр-плей в контексте вероятного приобретения форварда Неймара у «Барселоны».
Сделка оценивается в 222 миллиона евро – такая сумма прописана в контракте Неймара в качестве отступных.
Кроме того, в случае оформления сделки «ПСЖ» должен будет выплатить самому игроку подписной бонус. В этом случае парижский клуб рискует нарушить правила финансового фэйр-плей, подвергнувшись расследованию со стороны УЕФА.
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