«Челси» купит Морату, Ещенко против натурализации легионеров и другие новости утра

1. «Челси» купит Морату за 80 млн евро. Он станет самым дорогим испанским игроком в истории.

2. Трансфер Неймара в «ПСЖ» реальнее, чем кажется: бразилец сообщил друзьям, что уходит из «Барселоны».

3. Два трансфера в РФПЛ: «Локомотив» приобрел Рыбуса, а «Зенит» – защитника «Лейрии» Рукаса.

4. И еще. «Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича, он заменит Зобнина.

5. «Бавария» упустила победу в товарищеском матче с «Арсеналом» (1:1, 2:3 по пенальти). «Рома» – «ПСЖ». В Гонконге «Ливерпуль» обыграл Кристал Пэлас» (2:0).

6. Роглич победил на 17-м этапе «Тур де «Франс», Уран – 2-й, Фрум – 3-й. В общем зачете лидирует Фрум.

7. Суперклуб второй лиги «Арарат» Москва разгромил «Зоркий» 3:0. Лебеденко забил гол, Павлюченко сделал дубль.

8. Кержаков стал экспертом «Матч ТВ».

9. «Формула-1» отказалась от «щита» и намерена внедрить систему «гало» в 2018 году.

10. «Авангард» расторг контракт с Пестушко. В Омске вздохнули.

11. Колесниченко выиграла золото в произвольной программе среди солисток на ЧМ в Будапеште.

Цитата дня. «Даже если возьмем 11 бразильцев, не станем Бразилией». Андрей Ещенко против натурализации легионеров.