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    «Зоркий» – «Арарат» Москва. Лебеденко забил гол, Павлюченко сделал дубль

    Теги Роман Павлюченко Евгений Алдонин Игорь Лебеденко видео Сергей Юран ПФЛ Россия второй дивизион Зоркий Арарат Москва

    Московский «Арарат» в матче 1-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» обыграл на выезде красногорский «Зоркий» (3:0).

    На 11-й минуте счет дальним ударом открыл бывший форвард «Терека», «Ростова» и «Локомотива» Игорь Лебеденко.

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отметился дублем, забив на 23-й минуте с игры и на 40-й минуте с пенальти.

    В первом матче команд в лиге, за красногорский клуб, который возглавляет Сергей Юран, дебютировал бывший капитан сборной России полузащитник Евгений Алдонин.

    Статистику Лебеденко смотрите здесь, Павлюченко – здесь.

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