«Зоркий» – «Арарат» Москва. Лебеденко забил гол, Павлюченко сделал дубль
Московский «Арарат» в матче 1-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» обыграл на выезде красногорский «Зоркий» (3:0).
На 11-й минуте счет дальним ударом открыл бывший форвард «Терека», «Ростова» и «Локомотива» Игорь Лебеденко.
Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко отметился дублем, забив на 23-й минуте с игры и на 40-й минуте с пенальти.
В первом матче команд в лиге, за красногорский клуб, который возглавляет Сергей Юран, дебютировал бывший капитан сборной России полузащитник Евгений Алдонин.
Статистику Лебеденко смотрите здесь, Павлюченко – здесь.
Роман Павлюченко оформляет дубль, в первом матче за 🦁Арарат#ЗоркийАрарат Вот его первый гол▶️ pic.twitter.com/i5JQvrloSj— Ballboy (@Ba11boy) 19 июля 2017 г.
Павлюченко – в полном порядке!— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 июля 2017 г.
ВИДЕО▶: https://t.co/oRR8O2gjMc pic.twitter.com/vK7VXissuM
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