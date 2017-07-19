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    «Формула-1» отказалась от «щита» и намерена внедрить систему «гало» в 2018 году

    Теги ФИА Формула-1 регламент

    Сегодня состоялось заседание Стратегической рабочей группы, на котором было принято решение внедрить систему «гало» в «Формуле-1» в 2018 году.

    «Гало» тестировалось в сезоне-2016, однако затем ФИА и команды «Формулы-1» переключились на испытания другой системы, «щит».

    Что нужно знать о «гало»

    «Щит» был впервые опробован во время пятничной тренировки перед Гран-при Великобритании командой «Феррари», однако после теста Себастьян Феттель признался, что устройство ему не понравилось. Позицию Феттеля разделяет и председатель Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Ромен Грожан.

    Как выглядит система «щит»

    Сообщается, что 9 из 10 команд выступили против «гало», но ФИА приняла решение, что в целях безопасности конструкция должна быть внедрена, пусть и с незначительными изменениями.

    Для официального подтверждения внедрения «гало» необходима ратификация Совета ФИА.

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