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    «Челси» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Мораты

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания трансферы Альваро Мората

    «Челси» официально объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу нападающего Альваро Мораты.

    Теперь лондонский клуб должен согласовать с игроком условия личного контракта, после чего испанец пройдет медосмотр.

    Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда «Челси» заплатит мадридской команде 80 миллионов евро.

    Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у «Ливерпуля» за 58 миллионов евро.

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