«Челси» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Мораты

«Челси» официально объявил о договоренности с по трансферу нападающего Альваро Мораты.

Теперь лондонский клуб должен согласовать с игроком условия личного контракта, после чего испанец пройдет медосмотр.

Ранее стало известно, что за 24-летнего форварда заплатит мадридской команде 80 миллионов евро.

Таким образом, Мората станет самым дорогим испанским футболистом в истории, обойдя Фернандо Торреса, которого в 2011 году «Челси» приобрел у за 58 миллионов евро.