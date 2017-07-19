Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал экспертом телеканала «Матч ТВ».
34-летний форвард на прошлой неделе объявил о завершении карьеры и стал координатором юношеских команд «Зенита».
Почему мы никогда не забудем Александра Кержакова
Легендарный футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков приступает к работе на телеканале Матч ТВ в качестве эксперта и аналитика pic.twitter.com/KbhPDfHkwK— Матч ТВ (@MatchTV) 19 июля 2017 г.
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