Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кержаков стал экспертом «Матч ТВ»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Александр Кержаков телевидение фото Матч ТВ

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков стал экспертом телеканала «Матч ТВ».

    34-летний форвард на прошлой неделе объявил о завершении карьеры и стал координатором юношеских команд «Зенита».

    Почему мы никогда не забудем Александра Кержакова

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться