«Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича и будет платить ему всю зарплату
Молодой полузащитник «Челси» Марио Пашалич переходит в «Спартак».
Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян со ссылкой на агента футболиста.
Клубы согласовали аренду 22-летнего хавбека на один сезон без права выкупа, устная договоренность достигнута.
Всю зарплату хорвату будет выплачивать «Спартак». Стороны не вели переговоры о полноценном трансфере, «Челси» не намерен расставаться с Пашаличем на постоянной основе.
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