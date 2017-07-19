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    «Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича и будет платить ему всю зарплату

    Теги Спартак Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Нобель Арустамян Марио Пашалич

    Молодой полузащитник «Челси» Марио Пашалич переходит в «Спартак».

    Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян со ссылкой на агента футболиста.

    Клубы согласовали аренду 22-летнего хавбека на один сезон без права выкупа, устная договоренность достигнута.

    Всю зарплату хорвату будет выплачивать «Спартак». Стороны не вели переговоры о полноценном трансфере, «Челси» не намерен расставаться с Пашаличем на постоянной основе.

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