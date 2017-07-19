«Спартак» арендует хавбека «Челси» Пашалича и будет платить ему всю зарплату

Молодой полузащитник «Челси» Марио Пашалич переходит в .

Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян со ссылкой на агента футболиста.

Клубы согласовали аренду 22-летнего хавбека на один сезон без права выкупа, устная договоренность достигнута.

Всю зарплату хорвату будет выплачивать «Спартак». Стороны не вели переговоры о полноценном трансфере, не намерен расставаться с Пашаличем на постоянной основе.