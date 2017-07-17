Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Краснодар» купил игрока за 3 млн евро, «Рубин» требует 6 млн евро за Канунникова. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. «Краснодар» приобрел 20-летнего форварда за 3 млн евро.

    2. «Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро.

    3. «Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо. И провел переговоры с «Ромой» по Маноласу.

    4. «МЮ» хочет купить у «Интера» Перишича за 48 млн фунтов.

    5. «Ростов» расторг контракт с Григорьевым. 27-летний полузащитник перейдет в «Урал».

    6. Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме». 

    7. «Калуга» подписала участника реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?».

    8. Турецкий «Гезтепе» объявил о трансфере Гуффрана постером в стиле «Игры престолов».

    Цитата. «Месси и Роналду не захотели в «Динамо». Юрий Калитвинцев – о летних трансферах.

    Все новости и слухи летнего окна вы можете получать в режиме реального времени в приложении «Трансферы» для Android и iPhone/iPad.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться