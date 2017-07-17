«Краснодар» купил игрока за 3 млн евро, «Рубин» требует 6 млн евро за Канунникова. Главные трансферы дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. «Краснодар» приобрел 20-летнего форварда за 3 млн евро.
2. «Рубин» требует у «Спартака» за Канунникова 6 млн евро.
3. «Ювентус» согласовал трансфер Шченсного и близок к приобретению Де Шильо. И провел переговоры с «Ромой» по Маноласу.
4. «МЮ» хочет купить у «Интера» Перишича за 48 млн фунтов.
5. «Ростов» расторг контракт с Григорьевым. 27-летний полузащитник перейдет в «Урал».
6. Харт прошел медосмотр в «Вест Хэме».
7. «Калуга» подписала участника реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?».
8. Турецкий «Гезтепе» объявил о трансфере Гуффрана постером в стиле «Игры престолов».
Цитата. «Месси и Роналду не захотели в «Динамо». Юрий Калитвинцев – о летних трансферах.
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