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    Турецкий «Гезтепе» объявил о трансфере Гуффрана отредактированным постером сериала «Игра престолов»

    Теги Ньюкасл премьер-лига Англия высшая лига Турция трансферы фото Йоан Гуффран Гезтепе

    Бывший полузащитник «Бордо» и «Ньюкасла» Йоан Гуффран продолжит карьеру в «Гезтепе».

    Турецкий клуб подписал с 31-летним хавбеком контракт на два года.

    «Гезтепе» презентовал новичка в социальной сети Twitter отредактированным постером сериала «Игра престолов».

    Гуффран изображен сидящим на Железном троне, а подпись к постеру гласит «Гуффран пришел», что является отредактированной версией слогана нового сезона «Игры престолов» «Зима пришла».

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