Турецкий «Гезтепе» объявил о трансфере Гуффрана отредактированным постером сериала «Игра престолов»
Бывший полузащитник «Бордо» и «Ньюкасла» Йоан Гуффран продолжит карьеру в «Гезтепе».
Турецкий клуб подписал с 31-летним хавбеком контракт на два года.
«Гезтепе» презентовал новичка в социальной сети Twitter отредактированным постером сериала «Игра престолов».
Гуффран изображен сидящим на Железном троне, а подпись к постеру гласит «Гуффран пришел», что является отредактированной версией слогана нового сезона «Игры престолов» «Зима пришла».
#Spoiler: Gouffran is Herehttps://t.co/yfpBiaBkqq#GoTS7 #WinterIsHere #Göztepe pic.twitter.com/csufuVaxsk— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 17 июля 2017 г.
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