Турецкий «Гезтепе» объявил о трансфере Гуффрана отредактированным постером сериала «Игра престолов»

Бывший полузащитник «Бордо» и Йоан Гуффран продолжит карьеру в «Гезтепе».

Турецкий клуб подписал с 31-летним хавбеком контракт на два года.

презентовал новичка в социальной сети Twitter отредактированным постером сериала «Игра престолов».

Гуффран изображен сидящим на Железном троне, а подпись к постеру гласит «Гуффран пришел», что является отредактированной версией слогана нового сезона «Игры престолов» «Зима пришла».