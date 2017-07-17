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    Юрий Калитвинцев: «Месси и Роналду не захотели в «Динамо»

    Теги Криштиану Роналду Премьер-лига Россия Лионель Месси возможные трансферы Динамо Москва Юрий Калитвинцев

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев оценил летнюю трансферную кампанию московского клуба.

    «Ни один тренер не скажет, что доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошел. Роналду тоже собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего.

    Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона», — сказал Калитвинцев.

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