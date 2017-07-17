Юрий Калитвинцев: «Месси и Роналду не захотели в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев оценил летнюю трансферную кампанию московского клуба.
«Ни один тренер не скажет, что доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошел. Роналду тоже собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего.
Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона», — сказал Калитвинцев.
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