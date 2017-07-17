Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «МЮ» приблизился к согласованию трансфера Перишича с «Интером» за 48 млн фунтов

    Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Иван Перишич

    «Манчестер Юнайтед» провел успешный раунд переговоров с «Интером» по поводу полузащитника Ивана Перишича.

    Как утверждает The Independent, клубы почти пришли к согласию по поводу суммы трансфера. Она составит 48 миллионов фунтов. 

    Все условия контракта с 28-летним хорватом уже согласованы. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшие несколько дней, ранее утверждалось, что в течение двух дней.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться