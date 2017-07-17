«МЮ» приблизился к согласованию трансфера Перишича с «Интером» за 48 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» провел успешный раунд переговоров с «Интером» по поводу полузащитника Ивана Перишича.
Как утверждает The Independent, клубы почти пришли к согласию по поводу суммы трансфера. Она составит 48 миллионов фунтов.
Все условия контракта с 28-летним хорватом уже согласованы. Ожидается, что трансфер будет завершен в ближайшие несколько дней, ранее утверждалось, что в течение двух дней.
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