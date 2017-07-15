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    Смолов не перейдет в «Спартак», «Челси» купил Бакайоко. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. «Челси» оформил трансфер хавбека Бакайоко. В прошлом сезоне «Монако» благодаря голу этого парня выбил из Лиги чемпионов «Ман Сити».

    2. Инсайдер Нобель Арустамян заявил, что Федор Смолов не перейдет в «Спартак». Зато он может прийти в «Зенит», причем на место Артема Дзюбы, однако такая развязка тоже не слишком вероятна.

    3. Форвард сборной Косово Нухиу заявил, что «Спартак» сделал ему предложение. Игрок с такой фамилией точно будет популярен в России.

    4. «Манчестер Сити» купил у «Васко да Гамы» 19-летнего центрального полузащитника Дугласа.

    5. «Милан» отдал Бертолаччи в аренду «Дженоа». Именно из «Дженоа» футболист переходил в «Милан» в 2015 году.

    6. «Барселона» все еще рассчитывает на Верратти. Есть вариант, при котором «ПСЖ» отдаст Марко в обмен на 70 миллионов евро и Ракитича.

    7. «Милан» может арендовать у «Баварии» Ренату Саншеша.

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