Биглия в «Милане», Канунников станет игроком «Спартака». Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия подписал трехлетний контракт с «Миланом».

2. Нападающий «Рубина» Максим Канунников перейдет в «Спартак» за 1 млн евро.

3. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Нолито стал игроком «Севильи», контракт – на 3 года.

4. «Рома» подписала хавбека «Истанбула» Дженгиза Ундера.

5. «Локомотив» договорился о трансфере защитника «Лиона» Мачея Рыбуса.

6. Голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны может перейти в «Ювентус» за 9 млн евро.

7. «Челси» продаст нападающего Лоика Реми, тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

8. Защитник «Палмейрас» Йерри Мина перейдет в «Барселону» следующим летом.

9. Лео Бонуччи уговаривает форварда «Реала» Альваро Морату перейти вместе с ним в «Милан».

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