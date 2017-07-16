Биглия в «Милане», Канунников станет игроком «Спартака». Главные трансферы дня
Главные трансферные новости и слухи дня.
1. Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия подписал трехлетний контракт с «Миланом».
2. Нападающий «Рубина» Максим Канунников перейдет в «Спартак» за 1 млн евро.
3. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Нолито стал игроком «Севильи», контракт – на 3 года.
4. «Рома» подписала хавбека «Истанбула» Дженгиза Ундера.
5. «Локомотив» договорился о трансфере защитника «Лиона» Мачея Рыбуса.
6. Голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны может перейти в «Ювентус» за 9 млн евро.
7. «Челси» продаст нападающего Лоика Реми, тренерский штаб не рассчитывает на игрока.
8. Защитник «Палмейрас» Йерри Мина перейдет в «Барселону» следующим летом.
9. Лео Бонуччи уговаривает форварда «Реала» Альваро Морату перейти вместе с ним в «Милан».
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