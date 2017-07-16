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    Биглия в «Милане», Канунников станет игроком «Спартака». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    Главные трансферные новости и слухи дня.

    1. Полузащитник «Лацио» Лукас Биглия подписал трехлетний контракт с «Миланом».

    2. Нападающий «Рубина» Максим Канунников перейдет в «Спартак» за 1 млн евро.

    3. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Нолито стал игроком «Севильи», контракт – на 3 года.

    4. «Рома» подписала хавбека «Истанбула» Дженгиза Ундера.

    5. «Локомотив» договорился о трансфере защитника «Лиона» Мачея Рыбуса.

    6. Голкипер «Арсенала» Войчех Шченсны может перейти в «Ювентус» за 9 млн евро.

    7. «Челси» продаст нападающего Лоика Реми, тренерский штаб не рассчитывает на игрока.

    8. Защитник «Палмейрас» Йерри Мина перейдет в «Барселону» следующим летом.

    9. Лео Бонуччи уговаривает форварда «Реала» Альваро Морату перейти вместе с ним в «Милан».

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