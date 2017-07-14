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    Уокер в «Ман Сити», Бонуччи приехал в «Милан», Семеду и Деулофеу в «Барсе». Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер заключил пятилетний контракт с «Манчестер Сити».

    2. «Милан» договорился с «Ювентусом» о подписании Лео Бонуччи. Ранее сообщалось, что футболист согласовал с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год.

    3. Защитник «Бенфики» Нелсон Семеду подписал контракт с «Барселоной». Также в каталонский клуб официально вернулся Жерар Деулофеу.

    4. «Ливерпуль» согласился продать Лукаса в «Лацио» за 5 млн фунтов.

    5. «Ростов» объявил о переходе Сердара Азмуна в «Рубин». Кроме того, контракты с казанским клубом подписали Джанаев, Гранат и Кудряшов.

    6. Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос стал игроком «Реала».

    7. Кейсуке Хонда перешел в мексиканскую «Пачуку».

    8. Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков подписал контракт с «Сивасспором».

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