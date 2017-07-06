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    «МЮ» заплатит за Лукаку 75 млн фунтов, «Зенит» не отдает Кокорина за Смолова. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. «МЮ» купит Лукаку за 75 млн фунтов! Трансфер с «Эвертоном» уже согласован.

    2. «Зенит» по-прежнему хочет выменять Смолова. «Краснодар» хочет взамен хочет Кокорина и 10 млн евро, а Питер готов отдать Молло и «чуть доплатить».

    3. Кроме Молло «Зенит» хочет продать Эрнани, Маурисио и Цаллагова. Йовановича продадут в «Бордо». А Юсупов уйдет в аренду в «Ростов».

    4. Коста попрощался с игроками «Челси». Нападающий сборной Испании хочет вернуться в «Атлетико».

    5. Зидан попросил «Реал» продать Хамеса. Куда теперь податься колумбийцу?

    6. «Лестер» приобрел у «Севильи» Иборру за 10,5 млн фунтов. И хочет взять Ихеаначо за 25 млн!

    7. «Суонси» купил полузащитника «Лас-Пальмаса» Месу за 11 млн фунтов. «Один из лучших трансферов лета» (автор Sports.ru Вадим Лукомский).

    8. Милевский вернулся на родинув «Динамо» Брест

    Цитата. «Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Кокорина не отдаем». Сарсания – о главной сделке РФПЛ этого лета.

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