«МЮ» заплатит за Лукаку 75 млн фунтов, «Зенит» не отдает Кокорина за Смолова. Главные трансферы дня

1. «МЮ» купит Лукаку за 75 млн фунтов! Трансфер с «Эвертоном» уже согласован.

2. «Зенит» по-прежнему хочет выменять Смолова. «Краснодар» хочет взамен хочет Кокорина и 10 млн евро, а Питер готов отдать Молло и «чуть доплатить».

3. Кроме Молло «Зенит» хочет продать Эрнани, Маурисио и Цаллагова. Йовановича продадут в «Бордо». А Юсупов уйдет в аренду в «Ростов».

4. Коста попрощался с игроками «Челси». Нападающий сборной Испании хочет вернуться в «Атлетико».

5. Зидан попросил «Реал» продать Хамеса. Куда теперь податься колумбийцу?

6. «Лестер» приобрел у «Севильи» Иборру за 10,5 млн фунтов. И хочет взять Ихеаначо за 25 млн!

7. «Суонси» купил полузащитника «Лас-Пальмаса» Месу за 11 млн фунтов. «Один из лучших трансферов лета» (автор Sports.ru Вадим Лукомский).

8. Милевский вернулся на родину – в «Динамо» Брест.

Цитата. «Варианта обмена Смолова на Кокорина у нас нет. Кокорина не отдаем». Сарсания – о главной сделке РФПЛ этого лета.