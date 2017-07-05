«Арсенал» купил Ляказетта за 60 млн евро, Тошич покинул ЦСКА. Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «Арсенал» оформил трансфер нападающего «Лиона» Александра Ляказетта. Лондонцы заплатили 53 миллиона евро, еще 7 миллионов может быть начислено в виде бонусов. Это самая дорогая покупка в истории «Арсенала» и самая крупная продажа в истории «Лиона».

2. Зоран Тошич покинул ЦСКА. Хавбек играл за московскую команду с 2010 года.

3. 19-летний защитник Тео Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Реал». Сумма трансфера – 26 миллионов евро.

4. Дмитрий Сычев возвращается на старые рельсы. Он будет играть за московскую «Казанку», фарм-клуб «Локомотива», во втором дивизионе.

5. Уэйн Руни также близок к возвращению домой, а именно в «Эвертон».

6. Лиссабонский «Спортинг» арендовал у «Реала» латераля Фабиу Коэнтрау.

7. «Фенербахче» продал бывшего спартаковца Эммануэля Эменике «Олимпиакосу».

8. «Арсенал» предложил «Ювентусу» за Хуана Куадрадо 25 миллионов евро. 5 в куадрате.

9. Хавбек «Зенита» Маурисио может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

10. Директор «Кайрата» заявил, что «переговоров насчет Аршавина с «Зенитом» не ведется, но они могут начаться в любой момент и продлиться три минуты».