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    Зидан не рассчитывает на Хамеса и попросил «Реал» продать игрока

    Теги Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Хамес Родригес Дани Себальос

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов избавиться от полузащитника Хамеса Родригеса.

    По информации As, француз не рассчитывает на колумбийского игрока и попросил руководство «Реала» изучить предложения по трансферу Хамеса.

    Зидан полагает, что его сможет заменить полузащитник «Бетиса» Дани Себальос, который близок к переходу в мадридский клуб.

    Хамесом ранее интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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