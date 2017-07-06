Зидан не рассчитывает на Хамеса и попросил «Реал» продать игрока

Главный тренер Зинедин Зидан готов избавиться от полузащитника Хамеса Родригеса.

По информации As, француз не рассчитывает на колумбийского игрока и попросил руководство изучить предложения по трансферу Хамеса.

Зидан полагает, что его сможет заменить полузащитник «Бетиса» , который близок к переходу в мадридский клуб.

Хамесом ранее интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».