Зидан не рассчитывает на Хамеса и попросил «Реал» продать игрока
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов избавиться от полузащитника Хамеса Родригеса.
По информации As, француз не рассчитывает на колумбийского игрока и попросил руководство «Реала» изучить предложения по трансферу Хамеса.
Зидан полагает, что его сможет заменить полузащитник «Бетиса» Дани Себальос, который близок к переходу в мадридский клуб.
Хамесом ранее интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
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