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    «Ростов» арендует Юсупова у «Зенита» на год

    Теги Зенит Ростов Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Юсупов Андрей Панюков Иван Новосельцев

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил, что полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время перейдет в «Ростов».

    «В ближайшее время он станет игроком «Ростова». Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.

    По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.

    Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в «Зените-2». Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать», — сказал Сарсания.

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