«Зенит» хочет поменять Кокорина на Смолова, Роналду передумал уходить, Терри – в чемпионшипе. Главные трансферы дня

1. «Зенит» и «Краснодар» готовят обмен века: Кокорин + деньги на Смолова.

2. Криштиану Роналду сказал Флорентино Пересу, что не хочет уходить из «Реала».

3. Джон Терри перешел по свободному трансферу в «Астон Виллу», которая все еще в чемпионшипе.

4. Роман Шишкин подписал контракт с «Краснодаром» на 3 года. Тоже как свободный агент.

5. «Милан» купил атакующего полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу. Цена – 20 млн евро.

6. «МЮ» хочет купить у дортмундской «Боруссии» Марка Бартру.

7. Константин Сарсания пообещал, что когда-нибудь Леандро Паредес будет стоить гораздо больше, чем 23 млн евро, которые за него заплатил «Зенит».