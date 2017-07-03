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    «Зенит» хочет поменять Кокорина на Смолова, Роналду передумал уходить, Терри – в чемпионшипе. Главные трансферы дня

    Теги возможные трансферы трансферы

    1. «Зенит» и «Краснодар» готовят обмен века: Кокорин + деньги на Смолова.

    2. Криштиану Роналду сказал Флорентино Пересу, что не хочет уходить из «Реала».

    3. Джон Терри перешел по свободному трансферу в «Астон Виллу», которая все еще в чемпионшипе.

    4. Роман Шишкин подписал контракт с «Краснодаром» на 3 года. Тоже как свободный агент.

    5. «Милан» купил атакующего полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу. Цена – 20 млн евро.

    6. «МЮ» хочет купить у дортмундской «Боруссии» Марка Бартру.

    7. Константин Сарсания пообещал, что когда-нибудь Леандро Паредес будет стоить гораздо больше, чем 23 млн евро, которые за него заплатил «Зенит».

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