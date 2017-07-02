«Зенит» хочет купить Настасича, «ПСЖ» – Коутиньо, Ляказетт уходит в «Арсенал». Главные трансферы дня

Главные трансферные новости и слухи дня.

1. «ПСЖ» интересуется атакующим игроком «Ливерпуля» Коутиньо. Мерсисайдцы требуют 100 миллионов евро компенсации.

2. Форвард «Барсы» Мунир отказался перейти в «Зенит». А сумма трансфера могла составить 20 миллионов евро.

3. Форвард «Бока Хуниорс» Павон близок к переходу в «Зенит». Тут тоже речь о 20 миллионах, только в долларах.

4. ЦСКА готов заплатить 8-10 миллионов евро за защитника «Коринтианс» Гильерме Арану. На за него просят 15 миллионов.

5. Форвард «Лиона» Ляказетт уже одной ногой в «Арсенале». Он станет самой дорогой покупкой в истории «пушкарей», побив рекорд Озила.

6. «Бордо» хочет арендовать полузащитника Хави Гарсию у «Зенита». Кто-то во Франции получит локтем по голове?

7. А еще «Зенит» хочет купить центрдефа «Шальке» Настасича.

8. «Краснодар» снова арендует защитника Шишкина у «Локомотива».

9. Голеадор Писарро покинул «Вердер» после 8 лет в команде. Легенда!