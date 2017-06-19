«Советский спорт»: ФК «Сочи» вновь будет расформирован
Футбольный клуб «Сочи» не примет участия в предстоящем сезоне зоны «Юг» второго дивизиона, утверждает «Советский спорт».
По информации издания, клуб будет расформирован из-за финансовых проблем. Две недели назад клуб расстался с десятью игроками и с тренерским штабом.
Это будет второе расформирование ФК «Сочи» за последние два года. Ранее клуб был реорганизован в 2015 году и пропустил сезон-2015/16.
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