Игорь Албин ответил на вопрос о «Крестовском» несуществующей цитатой Ганди

Вице-губернатор правительства Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался по поводу стадиона .

«Почерпнул у Ганди очень интересную мысль: сначала нас не замечали, потом над нами смеялись, потом с нами боролись, а в итоге мы победили. Мы победили, поэтому у Петербурга есть замечательный стадион – «Санкт-Петербург Арена», – заявил Албин.

Эту фразу часто приписывают Ганди, но нет ни одного источника, подтверждающего, что индиец когда-либо это говорил или писал.

«На протяжении 12 лет создавалась негативная история. Мы понимаем, что, кроме как делом, опровергнуть эту историю невозможно. Именно поэтому мы проводим техническое тестирование. Мы провели мото-шоу, провели рок-фестиваль, сыграли в футбол, провели два тестовых матча, чтобы показать жителям города: объект нормальный, объект хороший.

Я считаю, что [стадион] нормального качества. А все дефекты, которые выявляются в процессе эксплуатации, – по качеству материалов, качеству работ – они устраняются. Мой стандарт требований очень жесткий», – также сказал Албин.

Албин также прокомментировал цену арены (43 миллиарда рублей).

«Я считаю эту стоимость адекватной. Это не самый дорогой стадион в мире. Далеко не самый», – сказал вице-губернатор.