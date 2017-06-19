«Трактор» может обменять права на Кузнецова в СКА на 150 млн рублей

«Трактор» обменяет права на форварда Евгения Кузнецова в СКА на 150 млн рублей денежной компенсации, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с «Трактором». Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», – говорится в сообщении источника.

25-летний Кузнецов, с 2014 года выступающий в НХЛ за «Вашингтон», летом может стать ограниченно свободным агентом.

Ранее СКА выменял у «Авангарда» права на форварда Сергея Калинина.

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