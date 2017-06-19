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    «Трактор» может обменять права на Кузнецова в СКА на 150 млн рублей

    Теги СКА Трактор возможные переходы КХЛ Евгений Кузнецов

    «Трактор» обменяет права на форварда Евгения Кузнецова в СКА на 150 млн рублей денежной компенсации, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 

    «СКА заинтересован в возвращении Кузнецова в Россию под участие в Олимпийских играх, поэтому клуб договорился об обмене прав на хоккеиста с «Трактором». Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в ближайшие недели», – говорится в сообщении источника. 

    25-летний Кузнецов, с 2014 года выступающий в НХЛ за «Вашингтон», летом может стать ограниченно свободным агентом. 

    Ранее СКА выменял у «Авангарда» права на форварда Сергея Калинина.

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