Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский высказал о внедрении видеоповторов в футбол.

«Я не поменял свою позицию. Меня объявили ретроградом. Футбол с видеоповторами – это уже другой футбол. Это убьет футбол нашего детства, это будет совершенно другая игра.

Лучшее – это всегда враг хорошего. Каждый раз останавливать игру, просматривать что-то… Не знаю, может, кому-то это интересно. Это серьезно влияет на динамику, на зрелищность футбола.

Я высказываю свое мнение не как глава департамента, а как человек, который 49 лет занимается судейством и инспектированием.

Не факт, что то решение, которое будет принято после просмотра повтора, будет принято верно. Человек, просматривающий повтор во время матча, тоже может допустить ошибку.

Зачем тогда надо было вводить дополнительных судей за воротами? Какой смысл? Дополнительный судья за воротами – вообще инородное тело.

После матча я смотрю по 5-6 фрагментов одного эпизода. На одном фрагменте судья прав, на другом – не прав. Я могу прокрутить видео, увеличить, остановить, ускорить. А в футболе-то игра стоит, не идет.

Я понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своем мнении.

Единственная система, которую необходимо было внедрить в футболе – это система определения взятия ворот. Вот это действительно было необходимо», – сказал Будогосский.

Голы Португалии и Чили отменили после видеоповтора. Это новая эра футбола

Видеоповторы – это прекрасно. Как они работают?