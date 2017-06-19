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    Андрэ Уорд: «Третий бой с Ковалевым? Не вижу смысла»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд Адонис Стивенсон

    Чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе Андрэ Уорд не собирается проводить еще один немедленный реванш против Сергея Ковалева.

    «Третьего боя не будет. Не вижу в этом смысла. Это будет иметь смысл, если он, например, проведет бой со Стивенсоном, выиграет пояс и еще два-три поединка», – заявил Уорд на пресс-конференции после боя.

    Также чемпион сказал, что пока не готов обсуждать свои дальнейшие планы.

    «Пока не знаю. Нужно отдохнуть. Мне надо поговорить с семьей. Мы все вместе решим, что будет дальше», – сказал Андрэ.

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