Чемпион WBA/IBF/WBO в полутяжелом весе Андрэ Уорд не собирается проводить еще один немедленный реванш против Сергея Ковалева.

«Третьего боя не будет. Не вижу в этом смысла. Это будет иметь смысл, если он, например, проведет бой со Стивенсоном, выиграет пояс и еще два-три поединка», – заявил Уорд на пресс-конференции после боя.

Также чемпион сказал, что пока не готов обсуждать свои дальнейшие планы.

«Пока не знаю. Нужно отдохнуть. Мне надо поговорить с семьей. Мы все вместе решим, что будет дальше», – сказал Андрэ.