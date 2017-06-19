и «Филадельфия» официально провели сделку по обмену 1-го пика предстоящего драфта.

«Сиксерс» приобрели 1-й выбор на драфте-2017. Ожидается, что клуб выберет разыгрывающего . «Селтикс» получили взамен 3-й пик «Филадельфии», а также защищенный пик «Лейкерс» в первом раунде драфта-2018.

«Бостон» получит пик первого раунда «Лейкерс» 2018 года, если он окажется в диапазоне со 2-го по 5-й. В противном случае «кельты» выберут между пиком первого раунда «Сакраменто» или «Филадельфии» в 2019 году.