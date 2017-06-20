Когда Моуринью тренировал «Реал», Роналду звонил администратору «МЮ» и жаловался на жизнь в Мадриде

Колумнист ESPN, автор книг об испанском футболе Грэм Хантер рассказал, что Криштиану Роналду и раньше не всегда был доволен жизнью в .

«Задолго до обвинений в неуплате налогов и значительных успехов с «Реалом» жаловался на свою жизнь в Мадриде бывшим одноклубникам по «МЮ».

Такое не раз случалось во время его пребывания в мадридском клубе. Были случаи, особенно при Моуринью, когда Криштиану звонил администратору по экипировке «МЮ» Альберту Моргану, чтобы выговориться и рассказать, насколько хуже жизнь в «Реале» по сравнению с «МЮ».

Однако ситуация изменилась после прихода Зидана и последних успешных выступлений клуба и самого Роналду», – пишет Хантер.

Сообщается, что Роналду хочет уйти из «Реала» этим летом. Один из главных претендентов на игрока – «МЮ».