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    Эмре Джан: «По-моему, видеоповторы убивают эмоции футбола»

    Теги сборная Германии сборная Австралии Кубок конфедераций Эмре Джан видеоповторы

    Полузащитник сборной Германии Эмре Джан после победы над Австралией (3:2) поделился мыслями о видеоповторах.

    – Ваша команда – фаворит турнира?

    – У нас хорошая команда. Но Чили и Португалия – очень сильные соперники. То, что мы чемпионы мира, всегда делает нас фаворитами.

    – Что скажете про систему видеоповторов?

    – Мне кажется, они не нужны. Но у людей могут быть разные мнения. По-моему, видеоповторы убивают эмоции футбола, – сказал Джан.

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