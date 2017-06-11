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    Головин собрался в «Арсенал», Остапенко выиграла «Ролан Гаррос» и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал». Рассматривается вариант с арендой обратно в ЦСКА или в «Халл».

    2. 20-летняя латвийка Елена Остапенко победила Симону Халеп и выиграла «Ролан Гаррос».

    3. Чилийский журналист сообщил, что форвард «Арсенала» Алексис Санчес перейдет в «Ман Сити».

    4. Россия проиграла США (0-3) в Мировой волейбольной лиге.

    5. Владимир Гранат переходит из «Ростова» в «Рубин».

    6. 23 очка Милоша Теодосича помогли ЦСКА разгромить «Химки» во 2-м матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

    7. Златан Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси».

    8. В квалификации Гран-при Канады Льюис Хэмилтон завоевал поул, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 11-й.

    9. Отель сборной Новой Зеландии в Петербурге охраняет бронетехника, подходы к гостинице перекрыты.

    10. Знаменитый телеведущий Ричард Хаммонд (Top Gear, Научные глупости) попал в крупную аварию. Избежал серьезных травм, но тачка – в хлам.

    11. За ношение футболки «Барселоны» в Саудовской Аравии грозит штраф 135 тысяч евро и тюремное заключение. Это результат конфликта с Катаром.

    12. Мария Шарапова пропустит «Уимблдон» и весь травяной сезон из-за травмы.

    Цитата дня. «Головин не талант европейского уровня». Скаут «Арсенала» сомневается, что Александр сможет сразу в АПЛ.

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