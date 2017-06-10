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    Отель сборной Новой Зеландии в Петербурге охраняет бронетехника, подходы к гостинице перекрыты

    Теги сборная России сборная Новой Зеландии Кубок конфедераций

    Для охраны игроков сборной Новой Зеландии  около отеля Sokos на Васильевском острове в Санкт-Петербурге работают многочисленные наряды полиции, заграждения и металлоискатели.

    По информации «Фонтанки», все подходы к гостинице перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Кроме личного состава к отелю подогнали броневик.

    Сообщается, что новозеландцы планируют сегодня провести тренировку в гостиничном фитнес-клубе. На это время зал закрыли для других постояльцев отеля.

    Сборная Новой Зеландии первой приехала в Санкт-Петербург.

    17 июня спортсмены проведут со сборной России матч открытия Кубка конфедераций. У сборной Новой Зеландии запланирован товарищеский матч с командой Беларуси, на который они должны отправится в Минск сегодня, 10 июня.

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