Шарапова пропустит «Уимблдон» и весь травяной сезон
Россиянка Мария Шарапова пропустит «Уимблдон».
Теннисистка из-за травмы не сыграет ни в одном турнире на травяных кортах в нынешнем сезоне.
«Дополнительное обследование показало, что надрыв мышцы, который я получила в Риме, к сожалению, не позволит сыграть на травяных кортах.
Я хотела бы поблагодарить LTA за потрясающую поддержку, которую они оказали мне после возвращения, предоставив уайлд-кард на соревнования в Бирмингеме. С нетерпением жду встречи с вами там же в следующем году.
Буду продолжать работу над восстановлением. Следующий турнир, в котором планирую сыграть, пройдет в Стэнфорде», – написала теннисистка.
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