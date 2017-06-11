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    Шарапова пропустит «Уимблдон» и весь травяной сезон

    Теги Мария Шарапова травмы Уимблдон LTA AEGON Classic Birmingham

    Россиянка Мария Шарапова пропустит «Уимблдон».

    Теннисистка из-за травмы не сыграет ни в одном турнире на травяных кортах в нынешнем сезоне.

    «Дополнительное обследование показало, что надрыв мышцы, который я получила в Риме, к сожалению, не позволит сыграть на травяных кортах.

    Я хотела бы поблагодарить LTA за потрясающую поддержку, которую они оказали мне после возвращения, предоставив уайлд-кард на соревнования в Бирмингеме. С нетерпением жду встречи с вами там же в следующем году.

    Буду продолжать работу над восстановлением. Следующий турнир, в котором планирую сыграть, пройдет в Стэнфорде», – написала теннисистка.

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