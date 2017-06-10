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    Скаут «Арсенала»: «Головин — не талант европейского уровня»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Халл Д2 Англия Павел Кучеров Александр Головин

    Скаут «Арсенала» Восточной Европе Павел Кучеров прокомментировал информацию об интересе лондонского клуба к полузащитнику ЦСКА Александру Головину.

    – Что слышали о варианте Головина с «Арсеналом»?

    – Для меня это стало новостью, удивлен. Но такие вещи обычно не афишируют и никому не рассказывают. Всегда приятен и интерес к футболисту из России – страны, которая почти не представлена легионерами в Европе. Особенно, если интерес этот имеет под собой какую-то почву. Не будем говорить о его конечном адресате.

    – Что вы имеете в виду?

    – То, что этот футболист абсолютно не является талантом европейского уровня, и нереально говорить о его переходе в топовый клуб АПЛ.

    – Вы невысокого мнения о мастерстве Головина?

    – Я такого не говорил. Но чтобы попасть в команду премьер-лиги, Александру нужно значительно прибавить в футбольном плане в целом, в физически, психологически и ментально. Из ЦСКА, по-моему, никто сразу не закрепился в топ-клубе Англии. Если Головин хочет проявить себя в Британии, нужно идти к этому поэтапно. Из-за большой конкуренции у него будет мало игрового времени, чтобы проявить себя.

    – В «Арсенале» у вас не спрашивали про Головина?

    – У меня – нет.

    – Стоит ли ему ехать в аренду в «Халл» к Слуцкому?

    – Почему бы и нет?

    – А почему да – это первая лига!

    – Она по накалу, физической борьбе не уступает РФПЛ. И для Головина это хороший опыт. Поиграть при полных трибунах – это колоссальный опыт. Кроме того, он поедет к своему тренеру. Год-два выступать там, потом в среднем клубе АПЛ – и все может получиться, — сказал Кучеров.

    За что Головина берут в «Арсенал»

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