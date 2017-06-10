Нападающий Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он договорился об этом еще в марте.

Шведский форвард, которые сейчас залечивает травму колена, переедет в Калифорнию и успеет набрать форму к следующему сезону .

На этой неделе 35-летний игрок покинул «МЮ», став свободным агентом.

Информация о том, что Ибрагимович летом перейдет в «Гэлакси», появилась в американских медиа еще в апреле.