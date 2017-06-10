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    Marca: Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия возможные трансферы

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он договорился об этом еще в марте.

    Шведский форвард, которые сейчас залечивает травму колена, переедет в Калифорнию и успеет набрать форму к следующему сезону МЛС.

    На этой неделе 35-летний игрок покинул «МЮ», став свободным агентом.

    Информация о том, что Ибрагимович летом перейдет в «Гэлакси», появилась в американских медиа еще в апреле.

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