Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» и находятся на завершающей стадии переговоров о переходе Головина. Об этом Sports.ru стало известно из нескольких источников, близких к московскому клубу.

Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в .

В прошедшем сезоне Головин провел 30 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.