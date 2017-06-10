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    Головин близок к переходу в лондонский «Арсенал»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Халл Александр Головин

    Лондонский «Арсенал» и ЦСКА находятся на завершающей стадии переговоров о переходе Головина. Об этом Sports.ru стало известно из нескольких источников, близких к московскому клубу.

    Сумма трансфера может составить 10 миллионов фунтов. ЦСКА хочет тут же взять игрока в аренду на год, однако не исключен вариант аренды Головина в «Халле».

    В прошедшем сезоне Головин провел 30 матчей в чемпионате России, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.

    Подробную статистику его выступлений можно посмотреть здесь.

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