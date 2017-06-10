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    Гранат переходит в «Рубин»

    Теги Ростов Рубин Владимир Гранат Премьер-лига Россия трансферы

    «Ростов» и «Рубин» договорились о трансфере защитника Владимира Граната.

    «Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку! Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все», – сказал Гранат.

    В прошедшем сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате России. Гранат пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы.

    Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.

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