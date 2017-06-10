Гранат переходит в «Рубин»

«Ростов» и «Рубин» договорились о трансфере защитника Владимира Граната.

«Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку! Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все», – сказал Гранат.

В прошедшем сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате России. Гранат пропустил большую часть сезона из-за перелома ключицы.

Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.