Телеведущая Мария Командная специально для Sports.ru прокомментировала свое решение уйти с и начать работу на FOX Sports.

«Я не знаю, насовсем ли я ушла с «Матча» – разве что-то можно сейчас загадывать? Все же меняется с космической скоростью. Тем более я не привыкла планировать что-то вдолгую.

Знаю только, что и чемпионат мира я проведу на FOX, чем очень горжусь. Они настоящие профессиналы, и я очень рада стать частью их большой семьи.

Во время Кубка конфедераций я буду работать как сайдлайн, то есть вести репортаж от кромки поля – все матчи сборной России, один полуфинал и финал. Работать придётся на английском языке, чему я тоже рада. Это новый опыт, мне интересно попробовать, испытать себя. Считаю, что это шаг вперед.

Хочу сказать «Матчу» большое спасибо, это были очень крутые полтора года. Участвовать в запуске канала, вести в среднем по четыре-пять часов прямого эфира в неделю, работать с друзьями, которых я знаю так давно, еще со времен работы на «НТВ-Плюс»… В общем, «Матч», спасибо!» – сказала журналистка.