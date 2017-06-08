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    Sports.ru

    «Матч ТВ» пытается убедить юристов NBCUniversal Russia удалить из интернета пародийные видео – за «пиратство»

    Теги телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки

    На популярном спортивном Youtube-канале oSporte TV появилось несколько пародийных видео, рассказывающих о юридическом давлении «Матч ТВ» на Sports.ru: первый ролик («Твою ж мать, у меня вторая ипотека»), второй

    Представители «Матч ТВ» пытается убедить юристов NBCUniversal Russia (эта компания обладает правами на сериал Suits) удалить эти видео из интернета – под предлогом борьбы с пиратством. Об этом Sports.ru сообщила одна из сторон конфликта.

    Пока оба видео по-прежнему доступны, и количество их просмотров уже измеряется сотнями тысяч. Интервью с автором этих видео вы можете прочесть здесь.

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