Президент Илья Геркус ответил на вопросы о трансляциях матчей чемпионата России.

- Роста цен на телеправа РФПЛ ждать не приходится?

– Лига получает не так много, как хотела бы. Но эффективная модель реализации медиаправ не создана. Сейчас ее пытается создать .

- Где-то пять лет назад права на показ РФПЛ хотела приобрести швейцарская компания Infront. А сейчас такое ощущение, что альтернативы «Матч ТВ» просто нет.

– Время от времени появляются желающие заняться телеправами. Уверен, что через год, когда придет время нового тендера, будут еще желающие. Да, не сильно много предложат, но попытки будут.

Думаю, что в итоге нас ждет позитивное будущее. Просто всем надо смириться с тем, что резкого, скачкообразного роста доходов не бывает в природе.

Когда мы говорим, что в Англии выручка от продажи телеправ – 2 миллиарда фунтов, то надо понимать, что к такому уровню там пришли за 30 лет работы. Так вышло, что они получили классного инвестора в первый же год – Руперт Мердок решил рискнуть и сыграть по-крупному. Он очень здорово вложился.

Но у нас нет медиамагната, который мог бы рискнуть сотней миллионов. А Мердок вложил 100 миллионов фунтов. Тех еще фунтов. На нынешние деньги это около миллиарда. Вы представляете, что такое вложить миллиард фунтов в медиапродукт? Это всю страну можно заклеить многослойной рекламой РФПЛ. И люди отреагируют. Они не смогут не отреагировать. На какой-то момент мы затмим всех «Пиратов Карибского моря».

- Нужно ли бесплатно показывать футбол на ТВ?

– Конечно, футбол не должен быть бесплатным. Телевидение у нас было бесплатным исторически, и это ненормально. Телевизор стоит денег. А почему тогда то, что он показывает, не стоит? Почему за билет в кино вы платите деньги, а за телевидение – нет? Потому что люди к этому привыкли.

Нет задачи ограбить потребителя. Есть задача соблюсти баланс между продвижением продукта и максимальной выручкой, найти ту цену, которую люди будут согласны платить.

- Сторонники бесплатных трансляций футбола на ТВ скажут, что если его будут показывать только за деньги, то мы потеряем болельщиков.

– Потеряем кого? Тех, кто бесплатно смотрит футбол по телевизору? Это то же самое, что потерять бесплатных зрителей на стадионе. Что страшного-то в этом?

- То, что пропадет интерес к футболу, что люди перестанут ходить на матчи.

– Люди ходят на стадион за деньги. Если у них есть причина, ради которой они хотят посетить матч, они на него пойдут. Пойдут и купят билет, если зрелище действительно им интересно. Как пример – матчи «Спартака» с «Томью» и «Тереком».

Я согласен, что популяризация – штука непростая, ее нельзя терять из вида. Но ту модель, которую сейчас реализовывает «Матч ТВ», я считаю очень спорной. Показывать бесплатно и ждать, что потом люди начнут платить... А когда потом? – сказал Геркус.

Дмитрий Навоша: «Матч ТВ» стоит прекратить играть в наперстки: они бизнес или соцпроект?»