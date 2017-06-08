«Матч ТВ» заключил мировое соглашение с Life по иску на 15 млн рублей

заключил мировое соглашение с порталом Life по иску об использовании на портале видео матча премьер-лиги между «Амкаром» и «Зенитом».

«В рамках судебного разбирательства о нарушении интеллектуальных прав между ООО «НСТ» и ООО «Лайф» было заключено мировое соглашение. Принципиальное согласие сторон основано на получении гарантий усиленного контроля над происхождением спортивного видеоконтента на интернет-ресурсе life.ru.

Сайт life.ru дополнительно на собственной технической базе внедрит механизмы премодерации для выявления нелицензионного видеоконтента до его публикации и немедленного удаления/блокировки», — сообщили в пресс-службе «Матч ТВ».

Иск «Матч ТВ» был подан в Мосгорсуд в апреле. Телеканал обвинял Life в том, что портал разместил видео с телеканала «Наш футбол». Истец требовал 15 млн рублей, а также добивался удаления заимствованных фрагментов с сайта Life.