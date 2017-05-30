Пресс-служба «Матч ТВ» о падении рейтинов трансляций РФПЛ: «На самом деле это рост»

Телеизмерительная компания Mediascope (бывший TNS) обнародовала вчера данные о существенном снижении телерейтингов чемпионата России по футболу на федеральном ТВ: на 18% за год и более чем в полтора раза за три года.

На «Матч ТВ» с выводами Mediascope не согласны, пишет газета «Коммерсант». В пресс-службе «Матч ТВ» заявили, что официальной статистики по сезону-2016/17 еще нет, а сравнивать ее напрямую с предыдущим сезоном «некорректно, поскольку канал вышел в эфир только 1 ноября 2015 года, уже по ходу чемпионата России». На «Матч ТВ» отметили также, что если сравнивать вторую часть сезона-2015/16 и первую часть чемпионата-2016/17, то в целевой аудитории телеканала (мужчины старше 18 лет) наблюдается «не снижение, а, напротив, заметный рост – 9%».

«Тем не менее данные исследования Mediascope в целом трудно трактовать как повышение востребованности российского футбола», – констатируют в своей статье журналисты «Коммерсанта».

И приводят экспертный комментарий руководителя Профсоюза футболистов и тренеров России Николая Грамматикова: «Наши клубы все больше и больше отстают от иностранных в плане доходов, которые они получают от лиги, в том числе телевизионных, В прошедшем сезоне аутсайдеры чемпионата Англии заработали примерно $120 млн, а чемпион России — $5 млн. Российские клубы стали неконкурентоспособными на рынке, а производство собственных талантов за последние десять лет было разрушено,– утверждает Николай Грамматиков. – Одновременно у россиян появился доступ к матчам зарубежных чемпионатов – со звездами, заполненными стадионами. Естественно, потребитель выбирает лучший по качеству продукт. И надежд на то, что в ближайшее время ситуация изменится, немного, поскольку клубы, имеющие средства, заняты борьбой друг с другом и гонкой за одними теми же игроками, а не созданием качественного продукта».