Нобоа в «Зените», Азар выбыл на 6-8 недель, новая стрижка Криштиану и другие новости дня

1. Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа внезапно перешел в «Зенит». Контракт подписан на три года.

2. В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» снова разгромил «Кливленд» (2-0 в серии).

3. Полузащитник «Челси» Эден Азар сломал лодыжку на тренировке сборной Бельгии. Он пропустит 6-8 недель, это жесть.

4. Светлана Кузнецова проиграла Каролин Возняцки в 1/8 финала «Ролан Гаррос» и выбыла из турнира.

5. «Зенит» может вернуть Максима Канунникова (и еще парочку питерских игроков). А Данни, похоже, попрощался с Питером.

6. На форварда СКА Илью Ковальчука претендуют «Сент-Луис», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс».

7. Жозе Моуринью готов обменять вратаря Давида Де Хеа на Альвару Морату и 22 млн фунтов. Стоит?

8. НФЛ разрешила тестовую рекламу крепкого алкоголя. Можно будет демонстрировать не больше четырех 30-секундных роликов за матч.

9. «Ливерпуль» согласовал контракт с Мохамедом Салахом и заплатит «Роме» порядка 40 млн евро.

10. Гонщики «Индикара» раскритиковали Льюиса Хэмилтона за высокомерие. Парни мочат.

11. У Криштиану Роналду новая прическа. Ушла эпоха.

12. Стартовал турнир по доте EPICENTER: Moscow с призовым фондом $500 000. Российская команда Virtus.pro в первом матче грохнула малайзийских ребят из Clutch Gamers.

13. «Жирона» впервые вышла в примеру. За тур до конца команда обеспечила себе второе место в сегунде.

Цитата дня. Рио Фердинанд о симуляции Серхио Рамоса: «Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза».