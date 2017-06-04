Спортивный директор Константин Сарсания заявил, что клуб планирует задействовать местных игроков.

- Получат ли шанс местные воспитанники?

- Да, получат. Мы уже договорились, что на сбор в Австрию полетят три, как нам кажется, самых талантливых футболиста молодежного состава. Главный тренер хочет посмотреть их в деле и понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем.

- Уточню – речь идет об игроках -м» или «Зенита-2»?

- Именно из молодежки.

- А как же ?

- Возможно, из «Зенита-2» тоже кого-нибудь возьмем. Но дело в том, что некоторые футболисты «Зенита-2» уже получали шансы в основном составе, но не воспользовались ими. Слышал от тренеров, работавших в молодежном составе и видевшие , что в «Зените-м» есть очень талантливые ребята. Они младше игроков «Зенита-2», но, по отзывам, не уступают им в уровне мастерства.

- сказал, что в «Зенит» будут возвращены некоторые воспитанники петербургского футбола. О ком, если не секрет, речь?

- Мы действительно пытаемся вернуть некоторых воспитанников петербургского футбола, однако нужно, чтобы они прежде всего соответствовали уровню «Зенита». Скажу так: двух, трех питерских ребят мы точно вернем, вы их обязательно увидите! – сказал Сарсания.