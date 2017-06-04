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    Константин Сарсания: «Двух-трех питерских ребят мы в «Зенит» точно вернем»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Константин Сарсания Премьер-лига Россия Зенит-2 Зенит мол

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб планирует задействовать местных игроков.

    - Получат ли шанс местные воспитанники?

    - Да, получат. Мы уже договорились, что на сбор в Австрию полетят три, как нам кажется, самых талантливых футболиста молодежного состава. Главный тренер хочет посмотреть их в деле и понять, на кого можно рассчитывать в ближайшем будущем.

    - Уточню – речь идет об игроках «Зенита-м» или «Зенита-2»?

    - Именно из молодежки.

    - А как же «Зенит-2»?

    - Возможно, из «Зенита-2» тоже кого-нибудь возьмем. Но дело в том, что некоторые футболисты «Зенита-2» уже получали шансы в основном составе, но не воспользовались ими. Слышал от тренеров, работавших в молодежном составе и видевшие «Зенит-2», что в «Зените-м» есть очень талантливые ребята. Они младше игроков «Зенита-2», но, по отзывам, не уступают им в уровне мастерства.

    - Фурсенко сказал, что в «Зенит» будут возвращены некоторые воспитанники петербургского футбола. О ком, если не секрет, речь?

    - Мы действительно пытаемся вернуть некоторых воспитанников петербургского футбола, однако нужно, чтобы они прежде всего соответствовали уровню «Зенита». Скажу так: двух, трех питерских ребят мы точно вернем, вы их обязательно увидите! – сказал Сарсания.

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