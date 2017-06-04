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    Канунников перейдет в «Зенит» на следующей неделе

    Теги Зенит Рубин Премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Канунников

    Форвард «Рубина» Максим Канунников в начале следующей недели перейдет в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что одна из задач клуба на межсезонье – возвращение игроков, начинавших карьеру в питерской команде.

    25-летний форвард в 2013 году покинул «Зенит», выступал за «Амкар», а позже перешел в «Рубин».

    В прошедшем сезоне Канунников в 22 матчах чемпионата России забил 7 мячей.

    Подробную статистику выступлений Канунникова вы можете посмотреть здесь.

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