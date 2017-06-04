Канунников перейдет в «Зенит» на следующей неделе

Форвард «Рубина» Максим Канунников в начале следующей недели перейдет в .

Ранее сообщалось, что одна из задач клуба на межсезонье – возвращение игроков, начинавших карьеру в питерской команде.

25-летний форвард в 2013 году покинул «Зенит», выступал за «Амкар», а позже перешел в .

В прошедшем сезоне Канунников в 22 матчах чемпионата России забил 7 мячей.

Подробную статистику выступлений Канунникова вы можете посмотреть здесь.