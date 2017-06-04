Рио Фердинанд о симуляции Серхио Рамоса: «Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал эпизод из финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — (1:4), когда полузащитник туринцев Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку после фола на капитане мадридцев который упал в результате легкого толчка рукой.

«Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», — сказал Фердинанд.

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