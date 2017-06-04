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    Рио Фердинанд о симуляции Серхио Рамоса: «Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза»

    Теги Рио Фердинанд Ювентус Реал Мадрид Серхио Рамос Лига чемпионов Хуан Куадрадо

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал эпизод из финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), когда полузащитник туринцев Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку после фола на капитане мадридцев Серхио Рамосе, который упал в результате легкого толчка рукой.

    «Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», — сказал Фердинанд.

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